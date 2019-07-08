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Между Шейк и Купером разгорается война из-за маленькой дочери

10:53
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Их конфликт осложнила география

Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер, которые расстались после четырех лет совместной жизни, оказались на пороге изнурительного судебного процесса. 
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По слухам, Шейк и Купер решили сохранить дружеские отношения и не устраивать скандалов при расставании ради их дочери Леи. Якобы бывшие возлюбленные даже готовы мирно распределить между собой время для общения с двухлетним ребенком. 

Между тем иностранные СМИ пишут, что звездам вряд ли удастся избежать нервотрепки, с которой столкнулись, например, Брэд Питт и Анджелина Джоли. Актеры разошлись после многолетней судебной тяжбы, но по-прежнему вынуждены терпеть друг друга ради детей, менять свой рабочий график и подстраиваться под бывшую вторую половинку. 

Ожидается, что у Шейк и Купера возникнут проблемы в связи с тем, что актер обитает в Лос-Анджелесе, а Шейк предпочитает находиться в Нью-Йорке, где сосредоточена вся модельная жизнь. Чтобы общаться с Леей, кому-то из них придется постоянно мотаться между двумя городами, тратить на это силы, время и деньги. Между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком почти 4,5 тысячи километров. Отпустит ли Купер свою дочку в такую даль и зароет ли он топор войны, остается под вопросом. 

Напомним, в мае появились слухи о расставании Бредли Купера и супермодели Ирины Шейк. О причинах разрыва официально не сообщалось. Сначала писали, что актер изменил ей с певицей Леди Гагой, а потом стало известно, что Купер не захотел жениться на матери своей дочери. Гага опровергает информацию о романе с Купером. 

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