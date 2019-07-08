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Самолет экстренно сел в российском аэропорту из-за смерти на борту

10:46
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Скончалась жительница Таджикистана

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска Иркутской области. Это произошло в ночь с 6 на 7 июля из-за смерти пассажирки на борту.

Скончавшейся оказалась жительница Таджикистана. Причина смерти устанавливается, передает ТАСС.

По данным "Комсомольской правды в Иркутске", женщине стало плохо в полете. Командир принял решение приземлиться в Братске. Однако пассажирка умерла еще до посадки. Самолет приземлился в аэропорту Братска 7 июля в 3.35 по местному времени. Спустя три часа Boeing-737 продолжил свой путь по маршруту.

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