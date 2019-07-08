Грибы оказались полезными в борьбе с раком и диабетом

Названы полезные свойства лесных даров для здоровья

Грибы могут положительно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Также они полезны для сахарных диабетиков и страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом заявили эксперты.

Как рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, разовая порция составляет 120-150 граммов. В случае, если нет заболеваний, ограничивающих потребление грибов, то их можно потреблять без вреда для здоровья практически каждый день.

По ее словам, грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа, сообщает РИА Новости. Эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Они укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм и благотворно воздействуют на кроветворение.

А еще грибы обладают противоопухолевым эффектом. Он связан с наличием силена и витамина С, являющихся антиоксидантами. Также противоопухолевая активность связана с белками – лектинами. Они активно исследуются в онкологии и являются своеобразными ловушками для опухолевых клеток.

Кроме того, грибы способны приносить пользу людям с сахарным диабетом. Дело в том, что углеводы представлены пищевыми волокнами, что способствует снижению уровня глюкозы в крови, добавила врач.

Ливанцова отметила, что в грибах минимальное содержание жира и нет холестерина. По ее словам, это продукт растительного происхождения, поэтому их можно употреблять людям, страдающим ожирением, подчеркнула Ливанцова.

А вот президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник заявил, что некоторые грибы есть ни в коем случае нельзя. И речь тут не о ядовитых образцах. "Ни в коем случае нельзя употреблять грибы, которые собраны на участках, прилегающих к автотрассам", - отметил он.

Лазебник добавил, что грибы как губка. Они собирают те вещества, которые находятся в почве, поэтому в их составе могут оказаться токсины и тяжелые металлы.

Ранее стало известно, что в России хотят взять под контроль сбор грибов и ягод. Полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов может получить Министерство сельского хозяйства России.

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