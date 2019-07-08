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МИД осудил грузинского телеведущего за брань в адрес Путина

11:21
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Ситуацию прокомментировала Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ругань телеведущего в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". Тот оскорбительно высказался о президенте нашей страны Владимире Путине.

Во внешнеполитическом ведомстве такие заявления осудили. Захарова подчеркнула, что "это беда Грузии", передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Брань в телеэфире допустил журналист Георгий Габуния в передаче "P.S." После этого в адрес телеканала посыпался шквал критики. В итоге множество жителей Тбилиси потребовали уволить ведущего, а также гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. В самой телекомпании принесли официальные извинения.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорбительными слова телеведущего. Также она осудила разжигание ненависти и назвала произошедшее провокацией, направленной против республики.

В свою очередь, телеведущая Тина Канделаки призвала грузинские власти и руководство телеканала извиниться за ругательства, прозвучавшие в эфире. По ее словам, только так можно сохранить "остатки лица".

С 20 июня в Грузии проходят акции протеста. Они сопровождаются антироссийскими высказываниями. Из-за этого власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с этой страной.

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