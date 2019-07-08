Число погибших в результате наводнения в Иркутской области выросло до 23

Еще восемь человек ищут спасатели

Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 23. Судьба ещё восьми человек неизвестна. Все силы брошены на ликвидацию последствий, передает "ТВ Центр".

Электроснабжение в пострадавших районах уже восстановлено. Но пока не везде. В Тулуне работы продолжаются. Там осталось подключить многоквартирные дома. Это сделают, как только вода отступит.

По последней информации, подтопленными в Приангарье остаются две сотни зданий. Откачивать воду из подвалов местным жителям помогают спасатели. На улицах - тяжёлая техника: самосвалы, грейдеры, бульдозеры. Военные разбирают завалы, сносят дома, уже признанные аварийными. В зоне бедствия работают станция очистки воды и два мобильных хлебозавода. Этого достаточно, чтобы обеспечить всех пострадавших свежей выпечкой и питьевой водой.

Местных жителей прививают от гепатита А и тифа. Также исследуют пробы грунта и воды. Анализы проводят прямо на месте - в полевой лаборатории. Отставку мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова местные депутаты рассмотрят при обращении губернатора. Как стало известно, он направил технику для устранения последствий паводка на своей даче в первую очередь. Ранее вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить чиновника от должности.