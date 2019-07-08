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"Это природная красота": помолодевшая вдова Кобзона вызвала фурор

12:03
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Ей дали около 40 лет

68-летняя Нелли Кобзон, вдова певца и политика Иосифа Кобзона, дала интервью певице Жасмин и поразила зрителей своей внешностью. 
Помолодевшая вдова Кобзона: "Я очень рада"

Нелли Кобзон стала гостьей программы "Душевный разговор". Светская львица рассказала, что ее покойный муж всегда стремился помогать людям и много времени уделял добрым делам. По словам вдовы, одно время она даже ревновала супруга, который тратил свои силы и время на посторонних людей. "Не все же такими рождаются, а вот он родился", - заявила Нелли Кобзон, назвав мужа "миссией". 

"Свой земной круг он прошел очень достойно, мощно и красиво. Такая у него судьба, болезнь была тяжелой, было много проблем. Со временем все забывается, создается только ощущение глубокого ледокола, ведь для меня он был самым лучшим на свете человеком", - рассказала вдова народного артиста СССР. 

Многие зрители восхитились тем, как молодо выглядит Нелли Кобзон. Некоторым даже показалось, что она одного возраста с 41-летней Жасмин. "Боже, как же она хорошо выглядит", "Какая приятная и красивая женщина", "Невероятной красоты женщина, и самое главное, что это природная красота" - пишут подписчики Жасмин в Instagram. 

Напомним, Иосиф Кобзон умер в августе 2018 года. Его вдова занимается благотворительной деятельностью, устраивает выставки и участвует в светской жизни. По данным СМИ, она регулярно делает себе "инъекции молодости". 

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