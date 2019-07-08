"Это природная красота": помолодевшая вдова Кобзона вызвала фурор

Ей дали около 40 лет

68-летняя Нелли Кобзон, вдова певца и политика Иосифа Кобзона, дала интервью певице Жасмин и поразила зрителей своей внешностью.

Нелли Кобзон стала гостьей программы "Душевный разговор". Светская львица рассказала, что ее покойный муж всегда стремился помогать людям и много времени уделял добрым делам. По словам вдовы, одно время она даже ревновала супруга, который тратил свои силы и время на посторонних людей. "Не все же такими рождаются, а вот он родился", - заявила Нелли Кобзон, назвав мужа "миссией".

"Свой земной круг он прошел очень достойно, мощно и красиво. Такая у него судьба, болезнь была тяжелой, было много проблем. Со временем все забывается, создается только ощущение глубокого ледокола, ведь для меня он был самым лучшим на свете человеком", - рассказала вдова народного артиста СССР.

Многие зрители восхитились тем, как молодо выглядит Нелли Кобзон. Некоторым даже показалось, что она одного возраста с 41-летней Жасмин. "Боже, как же она хорошо выглядит", "Какая приятная и красивая женщина", "Невероятной красоты женщина, и самое главное, что это природная красота" - пишут подписчики Жасмин в Instagram.

Напомним, Иосиф Кобзон умер в августе 2018 года. Его вдова занимается благотворительной деятельностью, устраивает выставки и участвует в светской жизни. По данным СМИ, она регулярно делает себе "инъекции молодости".