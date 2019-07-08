Трампа обматерили в прямом эфире

Это произошло после победы женской сборной США на чемпионате мира по футболу

Президент США Дональд Трамп подвергся обструкции со стороны фанатов женской сборной страны по футболу. Оскорбительные выкрики можно было услышать в прямом эфире телеканала Fox News.

Американская команда одержала победу в финале чемпионата мира над соперницами из Нидерландов со счетом 2:0. Турнир проходил во Франции. Таким образом, американки отстояли титул и стали четырехкратными чемпионками мира.

После победы пошло прямое включение из бара в Лионе, пишет "Газета.Ru". Как только корреспондент Fox News вышел на связь, посетители заведения, стоявшие сзади, начали выкрикивать матерные оскорбления в адрес главы Белого дома. При этом сам журналист встретил эти выкрики с улыбкой.

Ранее в Грузии разгорелся скандал, связанный с поведением телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави 2". Тот оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине.

Реакция на выступление Габунии была осуждающей. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорбительными его слова. Она осудила разжигание ненависти и назвала произошедшее провокацией, направленной против республики. В МИД России также осудили брань телеведущего.