ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В жутком ДТП в центре Москвы погиб сын миллионера (видео)

12:28
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Мотоцикл, на котором ехал Александр Маругов, при ударе загорелся

Серьезная авария произошла на Фрунзенской набережной в центре Москвы. В результате травмы получили два человека. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД. В Сети появилось видео произошедшего, передает ТВЦ.RU.

На месте происшествия возник пожар. Его потушили.

Между тем сайт телеканала РЕН ТВ сообщает, что в результате ДТП есть погибший. Им оказался сын поэтессы Татьяны Маруговой. А его отец — крупный бизнесмен. Его часто называют "колбасным королем".

На кадрах видно, как автомобиль такси поворачивает и не пропускает мотоцикл, на котором ехал Александр Маругов. В итоге он сбил его. От удара двухколесное транспортное средство загорелось и взорвалось.

Новости по теме
Автомобиль скорой медицинской помощи в Москве
Автомобиль скорой медицинской помощи в Москве
ДТП с участием мотоциклиста
ДТП с участием мотоциклиста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.