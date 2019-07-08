В жутком ДТП в центре Москвы погиб сын миллионера (видео)

Мотоцикл, на котором ехал Александр Маругов, при ударе загорелся

Серьезная авария произошла на Фрунзенской набережной в центре Москвы. В результате травмы получили два человека. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД. В Сети появилось видео произошедшего, передает ТВЦ.RU.

На месте происшествия возник пожар. Его потушили.

Между тем сайт телеканала РЕН ТВ сообщает, что в результате ДТП есть погибший. Им оказался сын поэтессы Татьяны Маруговой. А его отец — крупный бизнесмен. Его часто называют "колбасным королем".

На кадрах видно, как автомобиль такси поворачивает и не пропускает мотоцикл, на котором ехал Александр Маругов. В итоге он сбил его. От удара двухколесное транспортное средство загорелось и взорвалось.