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Фриске обвинил Шепелева в новой подлости в день рождения дочери

12:33
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Конфликт произошел из-за квартиры певицы

Владимир Фриске, отец умершей от рака певицы, заподозрил ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева в порче чужого имущества. 
"Катализатор рака": рождение сына приблизило смерть Жанны Фриске

Вражда между телеведущим Шепелевым и родственниками Фриске не утихает. Отец Жанны Фриске рассказал, что недавно он с трудом попал в московскую квартиру дочери, поскольку скважину дверного замка залили клеем. 

"Кроме Дмитрия, это никто не мог сделать: комплекс элитный, на территорию не пускают посторонних, да и вандалов среди соседей нет. После Шепелев звонил и требовал предоставить доступ в апартаменты: мол, Платон - законный наследник. Так и есть, но ему еще не исполнилось 18 лет. Просто Диме не доверяем. Когда Жанночка болела, он поселил там родителей, а мы узнали уже по факту", - цитирует Владимира Фриске "СтарХит".  

Он также выразил возмущение в связи с тем, что Шепелев за бесценок продал их с Жанной особняк. По словам Владимира, юристы выясняют, каким образом он осуществил сделку с учетом того, что родители певицы владели частью дома.

8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Родные артистки планируют посетить Николо-Архангельское кладбище и помянуть ее в компании друзей. К ним домой обещали приехать певица Ольга Орлова и артист Митя Фомин. 

Напомним, Фриске умерла в 2015 году от рака мозга. За два года до смерти она родила от Шепелева сына Платона. По данным СМИ, Шепелев запрещает родным Фриске видеться с мальчиком. 

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