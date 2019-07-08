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Обсудим, чей Крым: Зеленский предложил сообразить на шестерых

12:45
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Он хочет встретиться с Путиным в присутствии лидеров других стран

Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться. Для места встречи он выбрал Минск. При этом он рассчитывает, что на встрече будут присутствовать и лидеры других стран, в том числе, американский лидер Дональд Трамп.

"А теперь хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину: Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе?", - отметил Зеленский в своем видеообращении в Facebook.

При этом он предложил, чтобы встречу посетили и лидеры других стран: президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Место - думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов, мы предлагаем поговорить", - добавил Зеленский.

Инициативу украинского лидера уже прокомментировали в Кремле. Там отметили, что США не подписывались под минскими соглашениями, передает "Интерфакс". Он подчеркнул, что нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, а также, "что это за новый формат предлагается".

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