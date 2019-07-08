Актриса Ольга Гобзева откровенно рассказала о причине ухода в монастырь

Она отказалась жить актерской профессией

Бывшая актриса Ольга Гобзева, которая в 1992 году приняла монашеский постриг, стала гостей Татьяны Устиновой в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Инокиня Русской православной церкви рассказала, что глубины веры она начала постигать еще в детстве, когда читала религиозные книги. Уход в монастырь стал результатом ее многолетнего духовного поиска.

"Для меня, может быть, вся эта профессия, которая мне какое-то время была очень интересна, не заменяла мне жизнь. Она была профессия, а я жила по-другому. А вот когда актер или актриса начинают жить профессией, это бывает опасно, очень. Это приводит к болезни уже потом, и с этим я часто сталкивалась, и к психическим иногда, когда человек не может выйти из какого-то образа, который он зафиксировал, когда-то это было звездным образом. А вот он тянет-тянет, уж прошли годы, уже морщины, кто-то уж парализован, как Наташа Кустинская, бедненькая, Царство ей Небесное. А у нее все это зафиксированный образ. Надо быть живым человеком. Актер тогда хорош по-настоящему, когда он при этом живой человек", - заявила Ольга Гобзева.

По словам инокини, она побыла исполняющей обязанности игуменьи Елисаветинского женского монастыря в Алапаевске, а потом стала помогать актером. Это случилось после того, как Владыка Сергий объяснил ей, что актер - это духовная профессия.

"И я стала смотреть немножко иначе уже на прошедший период, - рассказала Гобзева. - И в этом смысле мне гораздо легче и приятнее общаться со своими актерами, бывшими коллегами с этой точки зрения, именно что это духовная профессия, потому что здесь участвуют и душа, и дух. Но, правда, не у всех это получается, но в большинстве, во всяком случае советские артисты почти все были выразителями какой-то духовной составляющей. Сейчас я занимаюсь актерами, это мое послушание: помочь, встретиться, поговорить. То есть я никуда не ушла как бы по-настоящему, но внутренне, конечно, и тогда, когда была актриса, я была, наверное, не совсем актриса. Я видела немножко всегда со стороны. Ну как вам сказать, я себя могла оценить издалека".

Напомним, что на счету 76-летней Ольги Гобзевой почти 40 ролей в кино. В частности, она сыграла в фильмах "Застава Ильича", "Крылья", "Операция "Трест", "Фокусник" и "Однажды двадцать лет спустя".