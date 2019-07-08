ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Дагестана рассказал Путину о решении острых проблем в регионе

14:42
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Президент провел встречу

В понедельник в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Он проинформировал президента о текущей социально-экономической ситуации в республике, передает "ТВ Центр".

По словам Васильева, за прошлый год в Дагестане удалось почти на 40 тысяч увеличить число рабочих мест, пересчитать стоимость объектов дорожного строительства, пересмотреть порядок работы и финансирования школ и других социальных объектов. В результате принятых мер регион сэкономил более семи миллиардов бюджетных средств. Эти деньги были перенаправлены на решение острых проблем, в том числе в сфере здравоохранения и образования.

"Мы в этом году выделяем средства на 95 школьных автобусов, покупаем 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов. Продолжаем работу по проекту "100 школ", который в прошлом, 2018 году, сделали, и не сто, а 117 школ. Сегодня мы надеемся сделать 200. Выделили средства в том числе и на водоснабжение – 1 миллиард 700 – впервые. У нас большая проблема с качеством воды, отравления происходят, к сожалению. Мы надеемся, что около 500 тысяч человек в результате почувствуют качественное улучшение. Начали выделять средства – 250 миллионов – на газификацию населённых пунктов", - рассказал Васильев.

Главное сегодня
Владимир Путин и глава республики Дагестан Владимир Васильев
Владимир Путин и глава республики Дагестан Владимир Васильев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.