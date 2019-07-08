Глава Дагестана рассказал Путину о решении острых проблем в регионе

Президент провел встречу

В понедельник в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Он проинформировал президента о текущей социально-экономической ситуации в республике, передает "ТВ Центр".

По словам Васильева, за прошлый год в Дагестане удалось почти на 40 тысяч увеличить число рабочих мест, пересчитать стоимость объектов дорожного строительства, пересмотреть порядок работы и финансирования школ и других социальных объектов. В результате принятых мер регион сэкономил более семи миллиардов бюджетных средств. Эти деньги были перенаправлены на решение острых проблем, в том числе в сфере здравоохранения и образования.

"Мы в этом году выделяем средства на 95 школьных автобусов, покупаем 108 автомобилей скорой помощи, 50 флюорографических аппаратов. Продолжаем работу по проекту "100 школ", который в прошлом, 2018 году, сделали, и не сто, а 117 школ. Сегодня мы надеемся сделать 200. Выделили средства в том числе и на водоснабжение – 1 миллиард 700 – впервые. У нас большая проблема с качеством воды, отравления происходят, к сожалению. Мы надеемся, что около 500 тысяч человек в результате почувствуют качественное улучшение. Начали выделять средства – 250 миллионов – на газификацию населённых пунктов", - рассказал Васильев.