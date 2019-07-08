Путин пригласил Нетаньяху в Москву на юбилей Победы

Президент России провёл телефонный разговор с премьером Израиля

Взаимодействие России и Израиля в вопросах урегулирования сирийского кризиса обсудили по телефону Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны отметили важность дальнейшей координации по линии военных ведомств и договорились о продолжении личных контактов, сообщает "ТВ Центр".

Также лидеры России и Израиля затронули двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков в Баренцевом море. А Владимир Путин пригласил премьера принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Они пройдут в 2020 году.