ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пригласил Нетаньяху в Москву на юбилей Победы

14:47
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Президент России провёл телефонный разговор с премьером Израиля

Взаимодействие России и Израиля в вопросах урегулирования сирийского кризиса обсудили по телефону Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны отметили важность дальнейшей координации по линии военных ведомств и договорились о продолжении личных контактов, сообщает "ТВ Центр".

Также лидеры России и Израиля затронули двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков в Баренцевом море. А Владимир Путин пригласил премьера принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Они пройдут в 2020 году.

Главное сегодня
Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Владимир Путин и премьер-министр государства Израиль Биньямин Нетаньяху
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.