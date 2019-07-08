В Москве открыли крупнейший надземный пешеходный переход

Он является частью транспортно-пересадочного узла "Технопарк"

Крупнейший надземный пешеходный переход открыли в понедельник в Москве. Он соединил парк "Остров мечты" и станцию метро "Технопарк". Общая протяженность сооружения - 215 метров, сообщает "ТВ Центр".

Путь через проспект Андропова теперь сократится вдвое. Чтобы перейти дорогу, понадобится всего пять минут. Еще меньше - если использовать траволаторы. Они оборудованы по обе стороны движения.

Надземный переход - часть транспортно-пересадочного узла "Технопарк". Добираться стало проще не только до парка "Остров мечты", но и до жилых домов и общественной застройки на территории бывшего завода ЗИЛ. Первым по новому переходу прошел мэр Москвы Сергей Собянин.