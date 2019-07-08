Москвичей предупредили о новом виде медицинского мошенничества

Горожанам навязывают платные услуги

Жителей столицы предупреждают о новом виде мошенничества. Москвичам звонят из коммерческих медцентров, представляясь при этом сотрудниками новой городской программы "Здоровая Москва", и приглашают пройти платное обследование, передает "ТВ Центр".

В связи с этим в Департаменте здравоохранения напоминают, что все обследования в рамках проекта можно пройти совершенно бесплатно. 46 павильонов открыты в столичных парках, каждый день с 8 утра до 10 вечера. Там можно сдать анализ крови, сделать ЭКГ и УЗИ.

После прохождения обследований посетителю выдают подробное медицинское заключение. Причём, если в коммерческих медцентрах направляют на дополнительные платные процедуры, то врачи-терапевты в павильонах "Здоровая Москва" - к профильному специалисту в районную поликлинику.