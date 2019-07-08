Работа мечты? "Шереметьево" ищет грузчиков после багажного скандала

Транспортная прокуратура провела проверки, возбудила десятки административных дел

Проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" полностью решат к середине августа. Об этом заявили в Минтрансе. В конце мая в аэропорту были многочасовые задержки багажа из-за нехватки грузчиков.

После багажного скандала в "Шереметьево" устроили что-то похожее на день открытых дверей для журналистов. Пожалуй, это максимально верное решение в ситуации, когда у пассажиров слишком много вопросов к руководству аэропорта, передает "ТВ Центр".

Андрей Никулин - первый заместитель генерального директора "Шереметьево" - до прошлой пятницы входил в руководство дочерней компании аэропорта – "Шереметьево хендлинг". Той самой, которой в последнее время перешли функции по обработке багажа. Вместе с Никулиным после прокурорской проверки были уволены еще четыре топ-менеджера.

"Есть ряд недочетов, которые привели к проблемам у пассажиров. За недочеты руководители должны нести ответственность и, прежде всего, руководители верхнего звена. Хотел бы извиниться перед пассажирами за те ситуации, те дни, когда они вынуждены были ожидать получение багажа", - отметил Никулин.

Проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" начались еще в конце мая. Тогда пассажиры сообщали о задержках с выдачей багажа на несколько часов. Серьезный сбой произошел и в конце июня. В один из дней скопилось полторы тысячи единиц багажа, которые не улетели вместе с пассажирами. А багажная лента не работала в течение получаса. Этого было достаточно, чтобы случился коллапс. По вине аэропорта у людей были сорваны планы. Пассажиры по несколько часов дожидались своих чемоданов, о чем они с негодованием делились в социальных сетях.

В понедельник руководство аэропорта официально заявило: причина - в нехватке грузчиков. Решить ее оперативно у компании не получилось. По иронии, дочерняя компания – "Шереметьево хэндлинг" - как раз и была создана два года назад, чтобы уберечь аэропорт от подобных сбоев. Но интеграция не прошла гладко. После сбоев экстренно привлекли 300 человек из других партнерских компаний. И параллельно добирают штат грузчиков.

"Мы провели большую рекламную компанию, мы отработали с учебными заведениями, которые обучают водителей нужных нам категорий, отработали с военкоматами. На данный момент подобрано и обучается порядка 500 человек. Грузчик и водитель в аэропорту – это профессионалы, только теоретическое обучение грузчик проходит 30 дней, водитель – 65 дней. Время занимает определенный срок. 500 человек только проходят обучение, потом стажировка и будут введены в работу", - сообщил Никулин.

А тем временем свою работу продолжает и московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Шереметьево" пока не готово объявить о размере своих убытков. Руководство аэропорта еще принимает претензии авиакомпаний по жалобам пассажиров.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".