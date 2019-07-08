Скрытые камеры и обманутые клиенты: против фитнес-клуба "Зебра" готовят иск

Купившие абонемент не могут попасть на тренировку

Против спортклуба "Зебра" на северо-востоке столицы готовят иск. Людей обманули: продали абонементы по выгодной цене, а затем здание просто закрыли. Без объяснения причин. Жертвами оказались не только клиенты, но и сотрудники клуба. С "Зеброй" подобное случается. Но на этот раз только мошенничеством дело не ограничилось.

Клиенты фитнес-клуба "Зебра" на улице Летчика Бабушкина не могут попасть на тренировку уже неделю. Двери заперты, вывески исчезли. На дверях - сменяют друг друга странные объявления. Первое сообщало, что клуб закрыт на капитальный ремонт. Ни клиентов, ни работников об этом никто заранее не предупредил, передает "ТВ Центр".

Сейчас появилось объявление от собственников здания - о том, что клуб все-таки прекратил работу. На его месте появится новый - больше, лучше и, конечно, дороже. К старому он отношения не имеет, однако в качестве жеста доброй воли клиентам "Зебры" предлагают купить абонементы со скидкой. С прежними же владельцами им предлагают разбираться самим.

О том, что они вот-вот станут жертвами мошенников, клиенты могли бы догадаться несколько недель назад, когда активно начали продаваться карты с огромной скидкой.

"Вплоть до 27-го люди стояли - покупали абонементы. Они сделали скидку - 6900 стоил абонемент на год. То есть они до последнего собирали с людей деньги, зная о том, что они не будут работать дальше", - рассказала обманутая клиентка Оксана Актуева.

Обманутыми оказались и сотрудники клуба. Тренеры, администраторы, кассиры - теперь без денег и без работы. Причём, выплаты им начали задерживать ещё зимой. Дозвониться до руководства клуба невозможно. Трудовые, медицинские книжки, личные вещи - все осталось в закрытом здании.

Через окна клуба можно увидеть, что воду из бассейна уже откачали и, как говорят бывшие сотрудники, весь спортивный инвентарь и тренажеры вывезли. И, возможно, уже распродали.

Клиенты подали коллективную жалобу в прокуратуру и полицию и готовят совместный судебный иск. Огромные долги по зарплатам и обман клиентов - не полный список нарушений. Недавно сотрудники обнаружили в женской раздевалке, душевой и туалете скрытые камеры. Они были вмонтированы в стены и замаскированы ковром. Куда сливались эти видеозаписи - пока неизвестно. Клиенты надеются, что в этом разберутся следователи.

Юлия Степина, Роман Лагунов, "ТВ Центр".