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Ковчег с мощами Петра и Февронии доставили в храм РГСУ

15:46
  • понедельник
  • 08 июля 2019

В храмах Москвы прошли торжественные литургии

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Молодожёны уже начали. Впервые ЗАГСы города открыты, несмотря на выходной для них понедельник, передает "ТВ Центр".

Фестивали, концерты, семейные мастер-классы, а ещё спектакли и романтические маршруты ждут гостей в парках, скверах и на площадях. А в "Зарядье" будет настоящий бал в костюмах времён Пушкина.

В храмах столицы утром прошли торжественные литургии. Ведь сегодняшняя дата неразрывно связана с именами благоверных Петра и Февронии - святых, особо почитаемых у православных верующих. Ковчег с мощами муромских чудотворцев доставили в понедельник в храм Российского Государственного социального университета.

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Икона православных святых князя Петра и княгини Февронии
Икона православных святых князя Петра и княгини Февронии
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