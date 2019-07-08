Названа розничная цена седана Aurus из "Кортежа" Путина

На автомобили очень много заказов из-за рубежа

В Минпромторге России рассказали о том, что стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит примерно 18 миллионов рублей. Точная цена для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума.

Как рассказал руководитель Минпромторга Денис Мантуров, шоурум будет открыт в "Москва-Сити" до конца августа 2019 года. Также он отметил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта Aurus составят не более пяти-шести единиц в этом году. Все из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.

"Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на II полугодие. С августа идут массовые отгрузки", — сказал Мантуров.

Кроме того, глава Минпромторга отметил, что на автомобили марки Aurus очень много заказов из-за рубежа, сообщает РИА Новости. В частности, интерес проявляют заказчики из стран Ближнего Востока.

Мантуров добавил, что в конструкцию серийного автомобиля изначально было заложено решение по бронированию. Броня не съедает внутреннее пространство. "Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима — он значительно уменьшается в объемах", — добавил Мантуров.

Проект "Кортеж" является семейством автомобилей класса "люкс". В него входят лимузин, седан, минивэн, а также внедорожник на единой модульной платформе. Так, в его рамках был построен лимузин Aurus Senat. Его впервые показали во время церемонии инаугурации 7 мая 2018 года. Президент России с тех пор часто передвигается на нем, в том числе за границей. В середине января лимузином Aurus начал пользоваться премьер-министр Дмитрий Медведев.

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