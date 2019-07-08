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В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

15:25
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Его отстранили от должности после серии отравлений в центре столицы.

В Москве уволен начальник отдела МВД по Басманному району Сергей Васильев. Решение было принято после проведения служебной проверки.

Источник ТАСС утверждает, что это связано с делом Мурата Сабанова, молодого человека, который в центре Москвы угощал прохожих газировкой, а после того как они теряли сознание, забирал их ценные вещи.

Первый раз его задержали еще 8 июня, но несмотря на то, что при нём были обнаружены вещи и банковские карты потерпевших, отпустили. Второй раз Сабанова задержали спустя две недели, и к тому времени он успел ограбить ещё нескольких человек. В отношении полицейских, допустивших халатность, возбуждено уголовное дело.

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