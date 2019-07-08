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Позорное подозрение легло на Меган Маркл из-за фото ее сына

13:48
  • понедельник
  • 08 июля 2019

На кого похож малыш?

Фанаты королевской семьи развели жаркий спор о том, на кого похож двухмесячный Арчи - сын принца Гарри и Меган Маркл. 
Кейт Миддлтон и принц Уильям странно себя вели на крестинах сына Меган Маркл

6 июля первенца Гарри и Меган крестили в церкви Виндзорского замка в присутствии ближайших родственников и друзей. В Instagram королевской фамилии появилась фотография, на которой маленький Арчи, одетый в платье для крещения, сидит на материнских коленях в окружении самых близких родных. Это первый снимок, на котором хорошо видно лицо малыша. 

Поклонники королевской семьи принялись спорить о том, на кого похож ребенок - на папу или на маму. "Копия отца", "Арчи рыжий, как его папа", "Чем больше я смотрю на Арчи, тем более рыжим он мне кажется" - пишут интернет-пользователи.  

Их оппоненты утверждают, что у малыша нет ничего общего с Гарри. Некоторые даже усомнились в отцовстве принца и заподозрили Меган в супружеской измене. "Он как две капли воды похож на маму", "Он такой милый! Вылитый Меган!", "Очень похож на маму" - уверены подписчики. 

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские решили сохранить в секрете имя крестных родителей Арчи. Кроме того, они лишили журналистов возможности сфотографировать сына в день крещения, чем якобы возмутили многих британцев. 

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