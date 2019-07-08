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Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит в Подмосковье

14:52
  • понедельник
  • 08 июля 2019

В ходе форума самые амбициозные смогут получить финансовую поддержку

Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов" впервые открылся в Подмосковье. Сейчас в самом разгаре третий день смены "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Участники задали волнующие вопросы лучшим отраслевым экспертам, политикам и федеральным министрам. Встреча прошла в формате "Диалог на равных". В ходе форума самые амбициозные смогут получить финансовую поддержку для реализации личных и групповых проектов, разработанных непосредственно там.

Во время каждой смены будет разыграно до четырех командных грантов на сумму три миллиона рублей, и индивидуальные - по миллиону.

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Участники форума "Территория смыслов"
Участники форума "Территория смыслов"
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