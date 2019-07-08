Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит в Подмосковье

В ходе форума самые амбициозные смогут получить финансовую поддержку

Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов" впервые открылся в Подмосковье. Сейчас в самом разгаре третий день смены "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Участники задали волнующие вопросы лучшим отраслевым экспертам, политикам и федеральным министрам. Встреча прошла в формате "Диалог на равных". В ходе форума самые амбициозные смогут получить финансовую поддержку для реализации личных и групповых проектов, разработанных непосредственно там.

Во время каждой смены будет разыграно до четырех командных грантов на сумму три миллиона рублей, и индивидуальные - по миллиону.