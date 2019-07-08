Награждены победители конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине

В жюри много известных искусствоведов

В Москве наградили победителей конкурса эскизов для оформления патриаршего подворья в Тушине. За первое место боролись художники и творческие коллективы из разных регионов России, передает "ТВ Центр".

Участники представили варианты мозаичных панно. На них - более чем тысячелетняя история Русской православной церкви. Лучшие украсят духовно-просветительский центр святого князя Владимира.

Большой архитектурный комплекс сейчас возводят на берегу Москва-реки. В жюри - служители РПЦ, известные искусствоведы, художники и архитекторы. Призовой фонд конкурса - почти три с половиной миллиона рублей.