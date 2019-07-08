На Украине испугались проводить телемост с россиянами

Сотрудникам угрожают физической расправой

Телемост, который должен был пройти 12 июля между украинским телеканалом NewsOne и "Россией-1" отменен. Такое решение приняли украинские журналисты.

Причина в угрозах физической расправы, которые поступают в адрес канала, журналистов и их семей.

На сайте телеканала говорится, что идея состояла в том, чтобы обычные люди обсудили неполитические вопросы своими силами, "без политиков и одиозных пропагандистов". Однако попытка предоставить такую площадку привела к тому, что некоторые политические партии в начали в отношении NewsOne массированную информационную атаку.

Ведущими телемоста должны были стать "далекие от политики" Андрей Малахов и Мария Ситтель. Сотрудники телеканала считают, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью. В связи с этим вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ.

Тем не менее, такие действия в отношении телеканала "возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы".

Ранее сообщалось, что граждане России и Украины смогут поговорить друг с другом во время прямого телемоста. Его должны были провести 12 июля, в 18:00 по московскому времени.

На Украине депутаты Верховной рады призвали созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, премьер-министр страны Владимир Гройсман призвал NewsOne отказаться от организации телемоста.

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