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На борту ЧП: самолет с пассажирами решили экстренно вернуть в Москву

13:59
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Борт направлялся в Берлин

Самолет Boeing-737 авиакомпании Utair, который летел из Москвы в Берлин, вернулся в аэропорт вылета. Перед этим он подал сигнал об аварийной ситуации на борту.

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Рейс UT705 вылетел из "Внуково". Борт совершил разворот в районе литовского города Каунас. Затем лайнер резко пошел на снижение, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, у самолета возникли неполадки в системе кондиционирования. 

4 июня еще один самолет Boeing-737 авиакомпании Utair экстренно вернулся в аэропорт "Внуково". Тогда борт также летел из Москвы в Берлин. Но самолет пришлось разворачивать над территорией Белоруссии. Это произошло из-за разгерметизации.

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