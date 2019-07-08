Россиян вновь оставят без вина и воды из Грузии

Также могут запретить денежные переводы
Россия может запретить импорт вина и воды из Грузии. Кроме того, может быть наложен запрет на денежные переводы в эту страну. Этот вопрос рассмотрит совет Госдумы.
По словам главы фракции "Единой России" в Госдуме Сергея Неверова, в Грузии все еще присутствуют русофобские настроения. Они не позволяют россиянам находиться там в безопасности.
"Просьба дополнительно обсудить у себя в комитетах этот вопрос", - приводит его словам РИА Новости.
Акции протеста проходят в Грузии с 20 июня. Они сопровождаются антироссийскими высказываниями. Из-за этого власти России были вынуждены приостановить авиасообщение с этой страной.
Ранее Россия уже запрещала ввоз на свою территорию ряда товаров из Грузии. В 2006 году Роспотребнадзора запретил ввоз "Боржоми". Запрет был связан с качеством продукции. Также нельзя было ввозить грузинские вина. В 2013 году грузинская минеральная вода вернулась на прилавки российских магазинов.