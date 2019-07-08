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Красавица-жена известного футболиста умерла от рака

14:27
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Супруги прожили вместе 25 лет

Жена бывшего полузащитника сборной Уэльса и актера Винни Джонса – Таня Джонс – умерла после многолетней борьбы с раком. Супруги прожили вместе 25 лет.

В 2013 году врачи диагностировали меланому (рак кожи) обоим Джонсонам, но Винни смог побороть недуг, а Таня – нет. Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе на 54-ом году жизни, пишет "Обозреватель".

Известно, что Таня Джонс в 21 год перенесла операцию по пересадке сердца и уже дважды лечилась от рака шейки матки. Не исключено, что меланома могла стать побочным эффектом от лекарств, которые она принимала после пересадки сердца.

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