Красавица-жена известного футболиста умерла от рака

Супруги прожили вместе 25 лет

Жена бывшего полузащитника сборной Уэльса и актера Винни Джонса – Таня Джонс – умерла после многолетней борьбы с раком. Супруги прожили вместе 25 лет.

В 2013 году врачи диагностировали меланому (рак кожи) обоим Джонсонам, но Винни смог побороть недуг, а Таня – нет. Она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе на 54-ом году жизни, пишет "Обозреватель".

Известно, что Таня Джонс в 21 год перенесла операцию по пересадке сердца и уже дважды лечилась от рака шейки матки. Не исключено, что меланома могла стать побочным эффектом от лекарств, которые она принимала после пересадки сердца.