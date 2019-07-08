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Выяснились детали совместной жизни Шепелева и его возлюбленной

14:34
  • понедельник
  • 08 июля 2019

У сына Фриске может появиться новая семья

Коллега телеведущего Дмитрия Шепелева рассказал, что возлюбленный певицы Жанны Фриске встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, однако жениться они не планируют.  

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"Недавно Дима устроил личную жизнь, но официально оформлять отношения не спешит", - рассказал источник "Комсомольской правды". По его словам, Тулупова воспитывает дочь Ладу от предыдущих отношений. Девочка примерно одного возраста с шестилетним Платоном, они нашли общий язык. 

Также стало известно, что 36-летний Шепелев и 36-летняя Тулупова завели одинаковых собак породы ши-тцу. В июле телеведущий и дизайнер вместе с детьми отправились на отдых в Италию, говорит собеседник газеты.  

Как пишут СМИ, Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге. Она училась на факультете журналистики во Владивостоке, но бросила учебу. Девушка переехала в столицу и поступила в Московский энергетический институт, где получила образование дизайнера. Затем Тулупова посещала курсы в Милане. С 2007 года она создавала интерьеры в бюро России и Италии. По некоторым данным, в 2011 году Екатерина участвовала в открытии студии "Арх.Предмет".

Напомним, 8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Она умерла в 2015 году от рака мозга. За два года до смерти она родила от Шепелева сына Платона. Шепелев запрещает родным Фриске видеться с мальчиком. 

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