Выяснились детали совместной жизни Шепелева и его возлюбленной

У сына Фриске может появиться новая семья

Коллега телеведущего Дмитрия Шепелева рассказал, что возлюбленный певицы Жанны Фриске встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, однако жениться они не планируют.

"Недавно Дима устроил личную жизнь, но официально оформлять отношения не спешит", - рассказал источник "Комсомольской правды". По его словам, Тулупова воспитывает дочь Ладу от предыдущих отношений. Девочка примерно одного возраста с шестилетним Платоном, они нашли общий язык.

Также стало известно, что 36-летний Шепелев и 36-летняя Тулупова завели одинаковых собак породы ши-тцу. В июле телеведущий и дизайнер вместе с детьми отправились на отдых в Италию, говорит собеседник газеты.

Как пишут СМИ, Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге. Она училась на факультете журналистики во Владивостоке, но бросила учебу. Девушка переехала в столицу и поступила в Московский энергетический институт, где получила образование дизайнера. Затем Тулупова посещала курсы в Милане. С 2007 года она создавала интерьеры в бюро России и Италии. По некоторым данным, в 2011 году Екатерина участвовала в открытии студии "Арх.Предмет".

Напомним, 8 июля Жанне Фриске могло бы исполниться 45 лет. Она умерла в 2015 году от рака мозга. За два года до смерти она родила от Шепелева сына Платона. Шепелев запрещает родным Фриске видеться с мальчиком.