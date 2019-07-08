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Путин назначил Евкурова заместителем Шойгу

14:38
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Президент подписал два указа

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров стал замминистра обороны России в звании генерал-лейтенанта. Указ подписал президент России Владимир Путин.
Глава Ингушетии подал в отставку

"Назначить генерал-майора Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича заместителем министра обороны Российской Федерации. Присвоить Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу воинское звание генерал-лейтенанта", - отмечается в сообщении. Указ опубликован на портале правовой информации. Он вступил в силу в день подписания – 8 июля.

Еще одним указом Путин разрешил в Минобороны иметь 12 заместителей министра, включая двух первых. Также разрешено иметь "одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и одного заместителя министра - руководителя аппарата министра".

24 июня Евкуров заявил о намерении уйти в отставку досрочно. Он обратился к Путину с такой просьбой. Глава государства принял его отставку и поблагодарил за работу. На пост врио главы Ингушетии российский лидер назначил Махмуд-Али Калиматова.

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Видео: Путин сменил главу Ингушетии

 

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