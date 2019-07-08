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Должник с гранатой угрожал взорвать дом в Москве

15:06
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Мужчина не захотел отдавать приставам свою квартиру

Мужчина-должник забаррикадировался в квартире на северо-востоке Москвы от судебных приставов, которые пришли описывать его имущество.

Инцидент произошел в районе Марьина роща на улице Октябрьская. Злоумышленник заперся в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь зайдет. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, им удалось уговорить должника открыть дверь.

По предварительным данным, никто не пострадал, пишет агентство "Москва". Мужчину доставили в отдел полиции. Сколько именно "подрыватель" задолжал, неизвестно. Некоторые утверждают, что сумма приличная, другие пишут, что долг не превышает пяти тысяч.

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