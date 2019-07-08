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В канун Дня семьи, любви и верности в Москве вступили в брак 1,3 тыс. пар

14:44
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Дата — символичная и красивая

ЗАГСы Москвы накануне Дня семьи, любви и верности зарегистрировали 1,3 тысячи браков. Об этом в сообщила начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова.

По ее словам, церемонии прошли не только в отделах ЗАГС и дворцах бракосочетания, но и на новых площадках, которые открылись в столице 4 мая. В этом году с 8 июля дворец бракосочетания №3 перешел на семидневную рабочую неделю. Это позволит 16 парам связать себя узами брака в этот праздничный день, отметила Ефремова.

"Бракосочетание - это особое событие, память о котором сохраняется на долгие годы. Регистрация брака подразумевает новый этап в жизни пары и вполне понятно желание молодых скрепить свой союз в особый день. Говорят, что брак в День семьи, любви и верности поможет создать прочность семейного союза. И сама дата очень символичная и красивая", - сказала Елена Ефремова.

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