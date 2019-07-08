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Топалов и Тодоренко поразили тратами на свадьбу в Италии

15:06
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Сказка наяву влетела им в копеечку

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко потратили на свадьбу в Италии более семи миллионов рублей.  
Тодоренко и Топалов сыграли роскошную свадьбу в Италии (фото)

Топалов и Тодоренко расписались в октябре прошлого года, когда телеведущая находилась на седьмом месяце беременности. 3 июля пара отметила свадьбу хоть и с опозданием, зато на широкую ногу. 

Как пишет "СтарХит", Влад и Регина сняли трехэтажную виллу в итальянском городе Сорренто. На аренду у них ушло около 4,5 миллиона рублей. Молодоженов и их гостей кормил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. 

На торжественное мероприятие звезда передачи "Орел и решка" надела белое платье с глубоким вырезом, которое она купила в столичном модном доме за 750 тысяч рублей. Оформлением свадьбы на территории виллы занималась сестра Регины, которая владеет своим агентством. Цена за праздник в этой фирме начинается с полумиллиона рублей. 

Тодоренко осталась довольна торжеством. "О, боги, сложно себе представить, что может быть лучше этой сказки. Невозможно описать словами. Я до сих пор не верю своим глазам", - приводит издание слова телеведущей.  

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