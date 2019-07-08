Королева найдена мертвой за границей

Она утонула в водоеме

В Польше погибла игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева. Спортсменке было всего 20 лет.

Девушка утонула в водоеме возле одной из площадок в польском Старе-Яблонки. Там со 2 по 7 июля прошел чемпионат Европы, в котором она принимала участие.

Все обстоятельства произошедшего расследует полиция Польши. Представители Федерации гандбола России (ФГР) оказывают полное содействие полицейским и следователям.

"Федерация гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины", - говорится в сообщении на сайте ФГР.

Гандболом Королева занималась с 15 лет. Она выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего. Кроме того, она привлекалась в молодежную сборную России.

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