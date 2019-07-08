Что нельзя делать в день Петра и Февронии

В понедельник верующие вспоминают покровителей семьи и брака

В России отмечают один из самых молодых праздников - День любви, верности и семьи. Среди православных верующих он более известен как День святых Петра и Февронии – покровителей брака, передает ТВЦ.RU.

8 июля православным запрещены мясные продукты, так как праздник выпадет на Петров пост. Считается, что любой тяжелый труд нужно перенести на другое время и заняться домашними делами. Кроме того, в этот день не совершают таинство брака, то есть не венчаются в церкви.

Людям также не рекомендуют в праздник ссориться и выяснять отношения. История Петра и Февронии служит примером того, как нужно строить гармоничные отношения, оставаясь верными друг другу до самой смерти.

Муромский князь Петр и его жена Феврония жили в XIII веке. Они были канонизированы в 1547 году. Согласно "Повести о Петре и Февронии Муромских", впервые святые встретились после того, как Петр заболел проказой. Простая девушка Феврония избавила его от болезни, но в качестве платы потребовала жениться на ней.

Князь отказался, потому что девушка была обычной крестьянкой. Тогда Феврония оставила на теле князя незаживающую рану, и болезнь возобновилась. В результате Петр женился на Февронии.

Однако после этого взбунтовались бояре и потребовали от Петра либо уехать из города, либо оставить жену. Князь выбрал первое и покинул с женой родной город. После этого в Муроме началась смута, и Петра попросили вернуть мир в город – что тот и сделал.

Достигнув преклонного возраста, Петр и Феврония ушли в монастырь, молились о том, чтобы умереть в один день и завещали похоронить их в одном гробу. Эта пара для православных христиан стала символом супружеской верности и любви до гроба. К Петру и Февронии обращаются с молитвами о восстановлении гармонии в семье и в отношениях между супругами.

В понедельник по всей России - концерты, флешмобы и благотворительные акции. Улицы городов украшены главным символом праздника - ромашкой. В Санкт-Петербурге супругам, прожившим вместе более 25 лет, вручили медали "За любовь и верность". А многие влюбленные играют свадьбы именно в этот день. Считается, что такой союз будет особенно крепким и счастливым. Подробнее о праздновании Дня семьи в России смотрите в видео:

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