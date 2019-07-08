"Почти оглох": вскрылись новые детали болезни Бориса Корчевникова

О полном выздоровлении говорить еще рано

Общественность не перестают волновать новости о состоянии здоровья 36-летнего телеведущего Бориса Корчевникова, у которого обнаружили тяжелое заболевание.

В 2015 году у телеведущего выявили опухоль в области ушного нерва. Он перенес несколько операций и смог побороть болезнь, однако время от времени тяжелые последствия недуга дают о себе знать.

Как передает портал "Dni.Ru", из-за лекарств Корчевников поправился на 14 килограммов. Это не могли не заметить телезрители, некоторые из которых написали про звезду много гадостей. "Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", - признался недавно Борис.

По данным "Экспресс-газеты", во время обострения недуга телеведущий "почти оглох". "А надо было слушать команды режиссера и продюсера, которые во время съемок звучат в ушном мониторе. Но потом болезнь немного отступила", - рассказал порталу коллега Корчевникова.

Также сообщается, что Борис Корчевников якобы сильно переживает за свою мать Ирину, которую весной сняли с поста директора Театра кукол Образцова. Это место она занимала с 2013 года. Ее должность получил бывший теннисист Владимир Бакулев.