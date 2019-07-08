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Омский учитель показала детям ужастик и пожалела об этом

15:40
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Школьники не могли уснуть всю ночь и просили не выключать свет

Учительница частной школы в Омске заставила младших школьников смотреть фильм ужасов "Кукла".

Странный инцидент произошел в "Многопрофильной Академии непрерывного образования" (АН ПОО "МАНО"). На лето в школе открывается лагерь, чтобы дети не бездельничали дома, а проводили время с пользой. Но как выяснилось, не всегда.  

Родители детей написали коллективную жалобу на школу и преподавателя, якобы их дети просили выключить фильм, но учитель пригрозила внеклассным чтением. Ночью школьники могли уснуть и просили оставить свет включенным, утверждали разъяренные взрослые. Однако нашлись и те, кто не увидел ничего криминального в просмотре фильма. "Мы с дочкой и раньше смотрели этот фильм, ничего ужасного в этом нет", - написала одна из родительниц.

Руководитель "МАНО" Владимир Бем сообщил РИА Новости, что учитель ничего не знала о возрастном ограничении (16+) и сюжете, а фильм выбрала исходя из названия – оно показалось ей безобидным.

"Педагог даже выключила кино и включила "Простоквашино". Но потом снова пошло недовольство старших детей, которые просили досмотреть фильм. Ошибка учителя, что она пошла на поводу у них <…> Мы признаем, что не стоило этого делать. ", - рассказали kp.ru в школе.

В результате скандала преподавательница лишилась премии и получила выговор, а школе грозит проверка от Минобразования и прокуратуры. При этом учитель намерена сама обратиться в правоохранительные органы, поскольку взрослые вели себя неадекватно и сами вывернули ситуацию, будто бы она насильно удерживала детей перед телевизором. По данным местных СМИ, отец одного из "перепуганных детей"  - популярный блогер и хотел таким образом привлечь к себе аудиторию.

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