Пугачеву поймали на нарушении данной детям клятвы

Примадонна перестала следить за своим здоровьем?

Алла Пугачева взялась за старое. Примадонна, которая в 2015 году объявила, что больше не возьмет в руки сигарету, вновь это сделала.

Причем, застукали звезду российской эстрады за этим занятием практически по ее воле. Дело в том, что 7 июля она была в гостях у своей подруги Лаймы Вайкуле. Пугачева призналась, что не умеет вести онлайн-трансляции в соцсетях. Вайкуле с радостью показала ей, как именно это делать.

По ходу трансляции в Instagram поклонники Примадонны с ужасом обратили внимание, что она не избавилась от пагубной привычки. "Алла Борисовна с сигаретой?", - написала одна из пользователей. На это ей ответили, что ничего удивительного в этом нет. Просто она не занимается этим при детях, чтобы не подавать плохой пример. Им когда-то она дала клятву, что не будет курить.

Алла Пугачева имеет серьезный стаж курильщика - более 50 лет. Тем не менее, все решили, что с вредной привычкой она действительно рассталась. Ведь у певицы растут двойняшки - Лиза и Гарри. Впрочем, Пугачева отмечала, что от курения ее заставила отказаться вера.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: Пугачёва спасла начальника вокзала после своего демарша на перроне