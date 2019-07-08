Грузинская вседозволенность вызвала оторопь у Дианы Гурцкой

Оскорбивший Путина журналист должен понести наказание

Российская певица грузинского происхождения, член Общественной палаты Диана Гурцкая потребовала у властей Грузии немедленно извинится перед Россией за поведение ведущего в эфире оппозиционного канала "Рустави 2".

Это очень позорно. Меня просто оторопь взяла, когда я услышала выступление журналиста <…> Совершенно неважно, проблемы ли с психикой у журналиста или это осознанная провокация и жажда геростратовой славы", - заявила Гурцкая.

Оценку действиям журналиста должны дать грузинские правоохранительные органы, обойтись "стандартными сожалениями" не получится, передает РИА Новости слова певицы.

Ранее в Грузии разгорелся скандал, связанный с поведением телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави 2". Тот оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине.

Реакция на выступление Габунии была осуждающей. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорбительными его слова. Она осудила разжигание ненависти и назвала произошедшее провокацией, направленной против республики. В МИД России также осудили брань телеведущего.