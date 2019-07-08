Одиозный священник назвал женщин глупыми и поплатился

Отец Димитрий Смирнов сделал исключение для Марии Кюри

Представитель православной церкви отец Димитрий Смирнов считает, что женщины глупее мужчин. Своим мнением священник поделился в эфире радиостанции "Радонеж".

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства сказал, что умные женщины — скорее исключение, чем правило. Кроме того, по его мнению, они слабее умом, зато более терпеливые и любящие.

"Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри (первая женщина, которая стала нобелевским лауреатом по физике и химии, а также преподавателем Сорбонны - прим. ред.), но все-таки это редкость", - утверждает протоиерей Димитрий Смирнов (цитата по URA.RU).

Заявление Смирнова вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многих оскорбила его позиция. "Очевидно только, что многие женщины посильнее умом будут протоиерея Смирнова", "А он сам какого пола?", "У Смирнова с "этим умом" тоже дефицит", - пишут пользователи Twitter.

К дискуссии уже подключились депутаты. Так, Елена Драпеко отметила, что к подобным высказываниям нужно относиться с юмором, и предположила, что самому протоиерею не повезло с женским окружением.

В РПЦ в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать слова священника заявили, что церковь не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин. Там предположили, что в своем выступлении отец Дмитрий отреагировал на современную тенденцию "абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной".

Смирнов не в первый год допускает оскорбительные высказывания. Так, ранее он заявил, что "настоящие" мужчины в России остались только в спецназе, а гомосексуальность – это "проявление сатанизма".

В 2017 году стало известно, что из-за интервью Смирнова, в котором священник заявил, что вируса иммунодефицита человека не существует, женщина в Тюмени отказалась лечить свою трехлетнюю дочь. В результате ребенок умер.

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