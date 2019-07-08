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В Европе испугались российского "плавающего Чернобыля"

16:32
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Эксплуатация плавучей АЭС должна начаться в августе

Экологи бьют тревогу из-за первой в мире плавучей атомной электростанции, эксплуатация которой должна начаться в России в августе этого года. По мнению европейских активистов, она может стать "плавающим Чернобылем".

Работы по строительству "Академика Ломоносова" находятся на завершающей стадии. Сейчас плавучая АЭС стоит на якоре в Мурманске, пишет Газета.ru. Уже в августе она должна вплавь отправиться в город Певек в Чукотском автономном округе. Мощность станции составляет около 70 МВт.

Европейские экологи указывают, что Россия увеличивает использование атомной энергии, в то время как Германия наоборот отказывается от нее.

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