ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тяжело больных россиянок экстренно эвакуировали из Турции

16:37
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Среди симптомов - судороги, потеря сознания и высокая температура

Двух россиянок, отдыхавших в Турции, экстренно эвакуировали на родину бортом санитарной авиации.

Как сообщает ТАСС, туристки прилетели на отдых из Нижневартовска. Одной девушке стало плохо сразу же в аэропорту прилета. Ее доставили в госпиталь. Вторую увезли на скорой спустя две недели. Женщина жаловалась на потерю сознания, судороги и высокую температуру.

Обе женщины были с медицинской страховкой, но поскольку им потребовалось длительное лечение, то их решили доставить на родину. "Стоимость лечения могла превзойти сумму страхового покрытия их полисов - и в случае продолжения лечения в Турции их родственникам пришлось бы оплачивать часть средств самостоятельно", - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Чем именно заболели россиянки и где подхватили инфекцию, неизвестно.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Пляж
Пляж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.