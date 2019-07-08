Тяжело больных россиянок экстренно эвакуировали из Турции

Среди симптомов - судороги, потеря сознания и высокая температура

Двух россиянок, отдыхавших в Турции, экстренно эвакуировали на родину бортом санитарной авиации.

Как сообщает ТАСС, туристки прилетели на отдых из Нижневартовска. Одной девушке стало плохо сразу же в аэропорту прилета. Ее доставили в госпиталь. Вторую увезли на скорой спустя две недели. Женщина жаловалась на потерю сознания, судороги и высокую температуру.

Обе женщины были с медицинской страховкой, но поскольку им потребовалось длительное лечение, то их решили доставить на родину. "Стоимость лечения могла превзойти сумму страхового покрытия их полисов - и в случае продолжения лечения в Турции их родственникам пришлось бы оплачивать часть средств самостоятельно", - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Чем именно заболели россиянки и где подхватили инфекцию, неизвестно.