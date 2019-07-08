Положительный прогноз по состоянию девочки из Ингушетии не подтвердился

Малышке придется ампутировать руку

Избитой в приемной семье семилетней девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть, спасти ее практически нет никаких шансов.

Два дня назад сообщалось, что врачам, возможно удастся сохранить правую кисть, так как в ней восстановилась кровообращение, однако затем этот положительный прогноз не подтвердился - у ребенка выраженный сухой некроз пальцев правой кисти.

"Сейчас идет борьба за каждый миллиметр и шанс, но, к сожалению, тот первоначально положительный прогноз не оправдывается. Сейчас врачи борются за левую руку", - заявила ТАСС уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Три дня назад в детскую больницу в Назрани доставили семилетнюю девочку с со множеством травм. На её теле были синяки, ссадины, переломы, укусы, вывихи и ожоги. Врачи приняли решение о срочной транспортировке девочки в Москву.

Известно, что девочка жила вместе с тетей по линии отца. 6 июня Магасский районный суд в Ингушетии арестовал её на два месяца, следователи подозревают женщину в истязаниях ребёнка. Ей грозит до десяти лет тюрьмы за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.

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