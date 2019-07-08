Лолита разоткровенничалась о разводе с пятым мужем

Певица озвучила причину расставания

55-летняя российская певица Лолита Милявская несколько дней назад объявила о разводе с пятым мужем – фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, который младше ее на 11 лет.

Артистка призналась, что развод дался ей нелегко, пишет интернет-портал "Дни.ру". С сожалением и горечью в голове Милявская озвучила причину расставания. "Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности", - рассказала Лолита.

Лолита и Дмитрий поженились в 2010 году. До него певица была замужем четыре раза: за актером и однокурсником Александром Беляевым (1984-1987), за Виталием Милявским (1987), за шоуменом Александром Цекало (1988-2000) и за бизнесменом Александром Зарубиным (2004-2009).