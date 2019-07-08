Зеленский сделал важное заявление о судьбе Донбасса

Киев хочет мира

Киев искренне заинтересован в достижении мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сделать это можно только дипломатическим путем.

"Эту войну мы действительно хотим остановить. И хотим вернуть мир на Украину", - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Украинский президент считает, что стороны конфликта в Донбассе постепенно двигаются к прекращению огня. Это происходит не так быстро, как хотелось бы Зеленскому, поскольку сопряжено с определенными сложностями. Он сравнил движение к перемирию с хождением по минному полю.

Зеленский добавил, что Киев в одностороннем порядке начнет восстанавливать мост в районе Станицы Луганской. У украинской стороны для этого есть все ресурсы, в том числе финансовые. Строительство сооружения займет около месяца. При этом глава Украины ждет, что Луганская народная республика со своей стороны демонтирует бетонные укрепления, мешающие восстановлению моста. Киев готов ждать восемь дней. Если этого не произойдет, строительство все равно начнется, пишет ТАСС.

Еще одно заявление Зеленского касается экономической блокады с Донбасса. Украинский лидер допустил, что Киев может расширить список товаров, которые можно перевозить при пересечении линии соприкосновения. Полное снятие блокады произойдет, когда Украина получит обратно под свой контроль "незаконно национализированные предприятия", которые находятся на неподконтрольных киевским властях территориях.