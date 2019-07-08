Почти вся минеральная вода в магазинах оказалась контрафактом

Совет Федерации намерен принять соответствующие меры

Почти 80% всей продающейся в российских магазинах минеральной воды не соответствует названию на этикетке и считается контрафактом.

На прилавках зачастую стоит вода непонятного качества, "налитая из ближайшего водоровода", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы эту тему держим на слуху... и уже принимаются необходимые меры на этот счет", - цитирует ее "Интерфакс". В скором времени будет принято решение о маркировке воды, которое поможет бороться с контрафактом, отметила спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко напомнила, что Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают минеральную воду "Ессентуки", не имея при этом доступа к источникам Ессентуков.