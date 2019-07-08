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Заявившая о пользе допинга российская фигуристка сбежала на Украину

18:23
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Спортсменка перевелась из московской школы после скандала

Российская фигуристка Анастасия Шаботова сменила школу фигурного катания и теперь будет выступать за сборную Украины. Заявление о ее переводе из Москвы единогласно утвердили на заседании президиума Федерации фигурного катания на коньках города Москвы.

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О 13-летней спортсменке заговорили в январе 2019 года после того, как она заявила о допинге в российском спорте разгорелся скандал. Молодая фигуристка в соцсети сообщила, что для стабильного выступления фигуристам надо "выпить много правильного допинга".

В Госдуме посчитали непозволительными слова 13-летней Шаботовой о допинге. Там заявили, что подобные заявления бросают "лишнюю тень" на спортсмена и спорт в целом. Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в разговоре ТВЦ.RU тогда заявил, что ему грустно от этой ситуации.

Сама Шаботова позже призналась, что сказала глупость о допинге в российском спорте. Представители департамента спорта города Москвы провели с ней разъяснительную беседу.

Видео: Авербух прокомментировал скандал вокруг Шаботовой

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