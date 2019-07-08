Без вина, воды и переводов: российский рынок закрывают от Грузии

На запрете авиасообщения в Москве решили не останавливаться

В России вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 21 июня после того, как в Тбилиси начались массовые беспорядки, организованные русофобски- настроенной оппозицией. Как подчеркивается, ограничения на полёты - мера временная и вынужденная, предпринятая ради безопасности наших граждан. Но этим Москва может и не ограничиться.

Пустые шезлонги, скучающие аниматоры - так сейчас выглядят пляжи солнечной Аджарии. Каждый пятый турист в Грузию прилетал из России. Владельцы гостиниц и турфирм, чаще всего это небольшие семейные предприятия, подсчитывают убытки. Страна может потерять 700 миллионов долларов. Для некоторых грузинских регионов туризм если не единственная, то важнейшая статья доходов.

"У нас было все забито до конца сентября, включая бархатный сезон. Теперь 95% номеров пустуют, брони сняты. Сидим, ждем, кто к нам заглянет или позвонит", - сообщил менеджер отеля Анзор Джонберадзе.

"Это полный коллапс сегмента, который работал на российском рынке. Туры были запланированы до сентября и октября. Они полностью сорваны. Около 80% русскоговорящих гидов и компаний остались без работы", - заявил туристический гид Русудан Джапаридзе.

Как доказательство - пустые туристические автобусы и машины на улицах Тбилиси. Все россияне, отдыхавшие в стране по путевкам, вернулись на Родину. Последний рейс из Тбилиси в Москву вылетел накануне вечером. Многие туристы были вынуждены прервать свой отпуск.

- Естественно они очень переживают, что будет меньше туристов. Надеюсь, что эта ситуация скоро разрешится.

150 тысяч человек и вовсе отказались от поездки в страну. Грузинская экономика отреагировала моментально. Лари упал до исторического минимума.

"Наше население объективно восприняло запрет на авиасообщение как удар по карману, многие стали срочно избавляться от национальной валюты", - сказал финансовый аналитик Паата Байрахтар.

В Грузии остались только те, кто приехал в страну самостоятельно. Таких туристов, по подсчетам Минтранса, несколько тысяч.

"Ко мне не раз подходили на улицах граждане Тбилиси и пытались передать сообщения в Россию. Говорили: "Скажите везде и напишите, что мы ждем граждан России", - отметила российская туристка Яна Сапожникова.

Возвращаться придется через третьи страны. Например, Турцию, Армению или Белоруссию - если на самолете. Грузинские власти даже хотят пустить бесплатные автобусы из аэропортов других стран. Автомобильное сообщение между Россией и Грузией работает в обычном режиме. Очередей на границе нет. Российские фирмы остановили продажи туров в страну еще в конце июня. Наши власти заранее анонсировали прекращение авиасообщения. Соответствующий указ президент подписал 21 июня. Был предусмотрен и механизм компенсаций, которым многие туристы воспользовались. Все российские авиакомпании деньги за билеты уже вернули. Georgian Airways пока лишь принимает претензии, рассмотреть которые должна в течении 90 дней. Российские туроператоры уже подобрали для своих клиентов несколько доступных альтернатив. Почти три тысячи туристов перебронировали путевки.

"Те, кто летел в Грузию ради отдыха на море, переориентируются на Турцию, Черногорию и Болгарию. Те, кто летел с экскурсионными целями, прежде всего, на Армению. Те люди, у которых было глубокое бронирование на сентябрь и дальше - пока не отказываются от поездок. Надеются, что к сентябрю полеты, может быть, возобновятся", - пояснил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Видео: Россия разорвала авиасообщение с Грузией

Как скоро это произойдет, зависит от действий грузинской стороны. В Минтрансе называют два условия для возобновления авиасообщения: грузинские перевозчики должны предоставить программу авиационной безопасности, которую российские власти оценят и одобрят. Кроме того, авиакомпаниям необходимо погасить задолженность за аэронавигационное обслуживание. Эксперты констатируют, что деньги здесь - не главное. В Грузии действительно неспокойно. Страна не может гарантировать россиянам безопасность. На улицах митинги, звучат русофобские лозунги, а эксцентричные выходки некоторых политиков и журналистов могут дорого обойтись Грузии.

"Предлагаем правительству рассмотреть возможности как прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, воды газированной. Также обсудили вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов. На сегодняшний день по объему денежных переводов Россия занимает первые места", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2018 году с территории России в Грузию было переведено более 640 миллионов долларов. Плюс к этому доходы от экспорта вина, воды и деньги, что тратили российские туристы. Получается десятая часть всего ВВП страны. Как емко подчеркнул Вячеслав Володин, "думать нужно". Проект заявления Госдума рассмотрит уже завтра. Окончательное слово за правительством.

Матвей Шестаков, Георгий Бабаян, "ТВ Центр".

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