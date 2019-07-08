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Собянин: строительство парка "Остров мечты" вышло на финишную прямую

19:52
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Первых посетителей город развлечений примет к Новому году

Мэр Москвы принял участие в открытии крупнейшего надземного пешеходного перехода. Сооружение возвели через проспект Андропова. Оно соединило станцию метро "Технопарк" и строящийся парк "Остров Мечты". Общая протяжённость перехода - более двухсот метров. Сергей Собянин осмотрел также и ход сооружения крупнейшего в Европе крытого тематического парка.

Этот надземный переход необычный — его пролеты выше, а широкая пешеходная часть с ускоряющими автоматическими траволаторами рассчитана на большой пассажиропоток. Галерея протяженностью более 200 метров расположена над только что отремонтированной проезжей частью проспекта Андропова и соединяет не так давно открытую станцию метро "Технопарк" с миром развлечений, детских сказок и виртуальных путешествий тематического парка "Остров мечты". Строительство которого вышло на финишную прямую.

Под крышей "Острова мечты" умещаются целые города. Прогуливаясь по променадам можно ознакомиться с архитектурой таких городов, как Рим, Лондон или Барселона. А затем оказаться на центральной площади, которая накрыта самым большим в мире стеклянным нераздвижным куполом площадью 8 тысяч квадратных метров.

Оценить грандиозный масштаб этой конструкции можно снизу, наблюдая с земли за группой верхолазов через стеклянную крышу. Но лучше с высоты птичьего полета. Эта уникальная конструкция лишь одна из семи. "Остров Мечты" — это 300 тысяч квадратных метров нового городского пространства, рассчитанного на многотысячный поток посетителей. И его строительство укладывается в единую концепцию освоения территорий ЗИЛа и Нагатинской поймы.

"Мы запустили метро "Технопарк", сегодня запускаем траволатор, пешеходный мощный переход на "Остров мечты", реконструировали сложнейший мост Андроповского проспекта через Москву-реку. Строится еще два моста через затоны, улично-дорожная сеть соединяющая с Третьим транспортным кольцом. Работы предстоят еще большие, но все находится в активной стадии. Так что надеюсь, проект будет реализован в хорошие сроки и в хорошем качестве", - заявил Сергей Собянин.

Несмотря на то, что в ангаре пока нет яркого света софитов, очертания вымышленного мира уже угадываются. В домиках - страна смурфиков. А чуть дальше, в запакованной пленке — цветные кабинки детского аттракциона. Одного из десятков. От простых для самых маленьких - до высокотехнологичных экстремальных скоростных горок.

Безопасность - отдельная статья подготовки крупнейшего в Европе крытого развлекательного парка. Аттракционы в ходе наладочных работ проходят многоступенчатую проверку. Помимо обязательной российской государственной сертификации, все механизмы дополнительно тестируются по европейским стандартам.

Расчетный поток посетителей гигантского "Острова Мечты" - более 50 тысяч человек в сутки. И помимо крытой его части, в Нагатинской пойме будет продолжение сказки, но уже на свежем воздухе — тематический парк общей площадью в десятки гектаров, разделенный на несколько ландшафтных зон, где у каждого героя, будь то Буратино, или лиса Алиса, появится собственный волшебный мир.

Завершение строительства крытой части "Острова Мечты" состоится уже этой осенью. Как обещают строители, первые посетители отправятся в столичный город развлечений ближе к Новому году.

Андрей Сидоренко, Евгений Миронов, Александр Савин, Илья Ушаков, Михаил Федоров, Виктор Мальцев, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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Наземный пешеходный переход с траволаторами
Наземный пешеходный переход с траволаторами
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