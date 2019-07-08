Истерика вместо диалога: почему сорвался телемост Украина - Россия

Киев переживает очередной приступ русофобии

Президент Украины предложил Владимиру Путину встретиться в Минске, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе при посредничестве лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. В Кремле заявили, что изучат идею украинского лидера. Предложение последовало после того, как была озвучена инициатива провести телемост между телеканалами двух стран. Она вызвала бурную реакцию на Украине. Генпрокуратура завела уголовное дело по статье о госизмене, а Верховная Рада предложила законодательно запретить подобные мероприятия.

Банальная попытка попробовать поговорить, организовав телемост между российским и украинским телеканалами, у многих в Киеве вызывает настоящую истерику. В адрес украинских журналистов и их родственников тут же начинают сыпаться угрозы физической расправы. И исходят они не только от националистов, но даже от известных политиков.

"Не ждите пока мы придем и вас вынесем. Организуйте сами демарш против своих хозяев, которые фактически навязывают разделение Украины изнутри. Перестаньте быть куклами в спецоперации Кремля", - заявил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Тут же подсуетился и генпрокурор Украины Юрий Луценко, расценивший подготовку к телемосту с Москвой как покушение на госизмену. Всех причастных к его организации уже вызвали на допрос в ГПУ, возбудив уголовное дело и уже пообещав арестовать все активы украинского телеканала NewsOne. Ликвидировать его предложили в Верховной Раде.

"Реакция государства на эту прямую идею информационного прорыва врага должна быть жесткой настолько, чтобы в будущем ни у кого больше не возникло даже мысли о таких действиях. Враг, который окопался внутри страны и стреляет нам в спину, должен быть ликвидирован". – сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

То, что это прямая атака на свободу слова, никого из украинских политиков не волнует. Тем более на их стороне выступил и новый президент, прокомментировавший идею телемоста между Москвой и Киевом следующим образом: "Анонсированный телемост - это просто дешевый и небезопасный пиар-ход перед выборами, цель которого снова разделить всех украинцев на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: "Конечно, давай поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы. Второй лагерь - политики призовут прийти в негодование и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы".

Их партия Зеленского, кстати, уверенно продолжает терять. Согласно последним опросам, теперь её рейтинг балансирует в районе 41%. И с этим явно нужно что-то делать. Выправить ситуацию помогло бы исполнение предвыборных обещаний. Но Зеленский с этим не спешит. Сначала он отказался от прямого диалога с Донбассом. Теперь вот поддержал репрессии в отношении СМИ, словно Порошенко никуда и не уходил.

"Однако русофобам и псевдопатриотам не мешало бы знать, что, согласно опросам, 70% граждан страны ждут от президента Украины прямого диалога с Россией, а 55% — прямого диалога с Донецком и Луганском. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с Россией. Это единственный способ вернуть мир на Украину и восстановить её экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами", - говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Для этого и затевался этот телемост между Москвой и Киевом, вызвавший очередной приступ русофобской истерики на Украине. На этом фоне обращение Зеленского к Путину, озвученное в понедельник, выглядело, конечно, странно. Политологи уже назвали это пиаром.

"Надо поговорить? Надо! Давайте! Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов, мы предлагаем поговорить", - заявил Владимир Зеленский.

Видео: Зеленский предложил Путину встретиться

Соцсети на это обращение реагируют моментально, иронизируя, что в списке, озвученном Зеленским, не хватает Папы Римского и представителей "межгалактического совета". Кремль, понятное дело, высказывается куда дипломатичнее, заявляя, что над предложением украинского президента нужно подумать.

"Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Но, безусловно, она будет рассмотрена", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, Москва уже неоднократно подчеркивала, что встречаться ради встречи российский лидер не намерен. А договариваться с украинским лидером пока не о чем, потому как Зеленский сейчас не имеет возможности влиять на политические процессы внутри страны. Для этого ему нужен контроль над Верховной Радой, до выборов в которую осталось ровно две недели.

Александр Панюшкин, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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