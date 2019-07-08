Обматеривший Путина журналист лишился работы

Георгия Габунию ранее уже били за резкие высказывания, но, видимо, недостаточно

Журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца за нецензурную брать в адрес президента России Владимира Путина.

Ограничение будет распространяться на все программы, которые он готовит или в которых принимает участие, пишет агентство URA.RU.

При этом ранее подобный инцидент уже происходил в карьере Габунии, заявил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"В прошлом этого Габунию уже били за подобное поведение, но урок явно не пошел ему впрок", - сообщил он агентству ФАН.

Накануне в Грузии разгорелся скандал, связанный с поведением телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави 2". Тот оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине.

Реакция на выступление Габунии была осуждающей. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорбительными его слова. Она осудила разжигание ненависти и назвала произошедшее провокацией, направленной против республики. В МИД России также осудили брань телеведущего.