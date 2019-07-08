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Обматеривший Путина журналист лишился работы

18:57
  • понедельник
  • 08 июля 2019

Георгия Габунию ранее уже били за резкие высказывания, но, видимо, недостаточно

Журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца за нецензурную брать в адрес президента России Владимира Путина.
МИД осудил грузинского телеведущего за брань в адрес Путина

Ограничение будет распространяться на все программы, которые он готовит или в которых принимает участие, пишет агентство URA.RU.

При этом ранее подобный инцидент уже происходил в карьере Габунии, заявил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"В прошлом этого Габунию уже били за подобное поведение, но урок явно не пошел ему впрок", - сообщил он агентству ФАН.

Накануне в Грузии разгорелся скандал, связанный с поведением телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала "Рустави 2". Тот оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине.

Реакция на выступление Габунии была осуждающей. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала оскорбительными его слова. Она осудила разжигание ненависти и назвала произошедшее провокацией, направленной против республики. В МИД России также осудили брань телеведущего.

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